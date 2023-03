DAROU MOUKHTY 2023 / Cheikh Bass Abdou Khoudoss : « Cette cité est derrière Serigne Mountaqa, totalement et sans réserve! »

Pour les besoins de la cérémonie officielle de l’édition 2023 du Magal de Darou Moukhty commémorant les retrouvailles entre Mame Thierno Birahim et Serigne Touba à la fin de l’exil de ce dernier, le gouvernement a dépêché une forte délégation dirigée par le ministre de la fonction publique Gallo Bâ. Une occasion saisie par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss pour se prononcer sur deux points essentiels : - d’abord rappeler que Darou n’a d’yeux que pour Serigne Mountaqa et ses aspirations et ensuite signaler que « ceux qui dirigent les mosquées peuvent aussi avoir en main les destinées de ce pays. »

Il ne manquera pas de prier pour la paix, non sans demander aux acteurs politiques de veiller à ce que cette paix ne soit pas sapée...