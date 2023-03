DAROU 2023 - Magal chez El Hadj Serigne Sall… Sokhna Khady Sall et ses frères et sœurs ont célébré Mame Thierno

Fille de El Hadj Serigne Sall et de Soxna Awa Balla Mbacké (petite fille de Mame Thierno Birahim Mbacké), Sokhna Khady Sall a, encore cette année, en compagnie de ses sœurs et frères, célébré le magal de Darou Moukhty marquant les retrouvailles entre Boroom Darou et Serigne Touba à la fin de l’exil de ce dernier.

Un moment solennel vécu avec une forte spiritualité dans la ferveur et la foi. Le magal a aussi été l’occasion pour la famille Sall de mettre à la disposition de leurs hôtes un festin royal