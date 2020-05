DAC de Sangalkam : « Tout est fin prêt pour démarrer les travaux de construction. » (Néné Fatoumata Tall/Ministre de la Jeunesse)

La Ministre de la jeunesse a effectué une visite sur le site qui doit abriter le DAC de Sangalkam. Ce projet lancé par le Chef de l’Etat Macky Sall il y a deux ans, « a eu des blocages au niveau du montage financier et administratif. Mais tous ces blocages ont été levés », selon Néné Fatoumata Tall. Les ouvriers chargés des travaux sont sur place et le matériel provenant d’Israël a été chargé pour acheminement sur Dakar. «Tout est fin prêt pour démarrer les travaux du DAC de Sangalkam », a-t-elle ajouté lors d’une visite du site qui a eu lieu ce 22 Mai. Le projet du Dac de Sangalkam devait se réaliser sur 1 000 hectares fractionnés en trois sites. L'un d'une superficie de 465 hectares devait sera érigé dans le domaine de l'Isra à Sangalkam et les deux autres à Déni Youssou et Bud Sénégal (commune de Bambilor). "Ce DAC est un cadeau du chef de l'État pour la jeunesse dakaroise", a-t-elle dit.