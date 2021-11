DAC de Keur Momar Sarr : Plusieurs agents techniques et groupements d'entrepreneurs outillés en techniques agricoles.

Afin de renforcer la capacité des acteurs agricoles, le domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr, en collaboration avec ses partenaires, a organisé une session de formation pour les techniciens et entrepreneurs agricoles. Cette session de formation qui a duré cinq jours a permis d'outiller trente agents techniques et quinze groupements d'entrepreneurs agricoles du Dac de Keur Momar Sarr sur plusieurs volets et techniques agricoles.



"Ce sont plusieurs volets qui ont été intégrés dans cette formation. Il y a le volet de l'irrigation, labour et le contrôle des machines agricoles. On a assayé de toucher les différents secteurs pour amener les acteurs à mieux pratiquer les activités agricoles. C'est à dire allier la théorie à la pratique pour un meilleur savoir faire", a renseigné Yoram Zvieli, le technicien formateur.



Une formation qui a suscité beaucoup d'intérêt à l'égard des techniciens et entrepreneurs agricoles. "Tout au long de la formation, nous avons eu à acquérir des connaissances complémentaires. Parce que nous qui sommes au niveau du Dac, sommes tenus de participer à l'encadrement des futurs groupements agricoles. C'est une formation qui nous a permis d'acquérir beaucoup plus de connaissances pour renforcer nos compétences sur certaines pratiques de l'agriculture. C'est le lieu de dire que nous avons une entière satisfaction de la formation qui nous a été dispensée", se félicite Pape Adama Diouf un des techniciens agricoles bénéficiaires de la formation...