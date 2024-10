Crue du fleuve Sénégal : Vigilance orange, des inondations imminentes dans la vallée

L’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) a activé la vigilance orange face à une situation hydrologique exceptionnelle sur le fleuve Sénégal. En raison de pluies intenses dans le Haut-Bassin, des débits similaires à ceux observés lors de la crue historique de 1999 ont été enregistrés, faisant craindre des inondations dans plusieurs régions riveraines du fleuve.





Le barrage de Manantali, situé dans la région du Haut-Bassin et crucial pour la régulation des crues, a atteint un niveau critique. Le 3 octobre 2024, le barrage avait déjà atteint sa cote normale de gestion de 208,05 mètres, mais les fortes précipitations ont poussé cette cote à 208,28 mètres le 13 octobre. Pour gérer ces volumes d’eau, les autorités procèdent à des lâchers de débits fluctuant autour de 2000 m³/s, en plus des débits importants venant des affluents Bakoye (850 m³/s) et Falémé (1500 m³/s).





Les débits actuels entraînent une montée rapide des niveaux d’eau du fleuve, dépassant les cotes d’alerte dans toutes les stations de la vallée et du delta du Sénégal. Les zones habituellement inondables risquent de connaître des inondations importantes, notamment dans les villes périphériques. Ces zones sont d’autant plus vulnérables que la situation rappelle celle de 1999, où des inondations massives avaient affecté de nombreuses localités et infrastructures.



En réponse à cette situation critique, l’OMVS a activé la vigilance orange dans toutes les zones situées le long du fleuve, notamment en Guinée, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. L’organisation a également déclenché son plan d’alerte, conçu pour anticiper et gérer de telles situations de crise. Ce plan comprend des cartes détaillant les zones inondables pour différents scénarios de crue, ainsi que des seuils d’alerte spécifiques à chaque région.



Les autorités locales, nationales, ainsi que les comités de lutte contre les inondations et les médias, sont mobilisés pour informer et protéger les populations riveraines. Des actions préventives telles que l’évacuation de certaines zones et la mise en sécurité des biens et des personnes sont en cours.



Cette montée des eaux s’inscrit dans un contexte de changements climatiques, où les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents. L’OMVS, consciente de ces défis, a intégré les impacts du changement climatique dans son plan de gestion des crues. L’organisation appelle à une vigilance accrue et à une préparation rigoureuse pour limiter les dégâts matériels et humains.



Les populations des villes et villages situés dans la vallée et le delta du fleuve sont appelées à suivre les consignes des autorités et à rester attentives aux prochaines annonces. Le plan d’alerte, disponible pour chaque pays membre de l’OMVS, permet à chacun de consulter les cartes des zones à risque et les mesures de prévention à prendre.



Avec la situation hydrologique actuelle, le fleuve Sénégal représente une menace pour des milliers de personnes, et la coordination des efforts à travers la région sera cruciale pour éviter une catastrophe humanitaire.