Crise post-électorale / Cellou Dalein Diallo : « Ce conflit est strictement politique. Il oppose d’une part Mr Alpha Condé et l’écrasante majorité des guinéens qui ne veulent pas d’un troisième mandat »

L’interdiction des journalistes d’accéder au domicile de Cellou Dalein Diallo ce dimanche n’a pas empêché le candidat de l’UFDG « mis en quarantaine par les autorités », de tenir sa déclaration.



Dans une vidéo enregistrée et dont Dakaractu a reçu un exemplaire, le « malheureux candidat » de la présidentielle sur un ton ferme, soutient : « l’UFGD et ses alliés de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) rejettent catégoriquement ces faux résultats et demandent à la population de se mobiliser pour exiger le respect de la vérité des urnes qui donnent leur candidat vainqueur avec 53.84% », fait-il savoir d’emblée.



Cependant, il a réitéré son appel à ses militants : « L’UFDG et ses alliés demandent à la population de se mobiliser, d’exercer le droit constitutionnel dans les lieux et places publiques pour dénoncer ce hold-up électoral en cours et pour exiger le respect de la vérité des urnes ».



Dans la même dynamique de son appel, il demande à la population « de faire preuve d’une vigilance extrême, d’éviter de tomber dans le piège de Alpha Condé qui souhaite à tout prix, ethniciser le conflit pour opposer notre communauté et tirer comme à son habitude des bénéfices politiques. Comme vous le savez, ce conflit est strictement politique. Il oppose d’une part Mr Alpha Condé et son clan et d’autre part, l’écrasante majorité des guinéens qui ne veulent pas d’un troisième mandat et qui veulent défendre la vérité des urnes », fait-il savoir.