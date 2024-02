Crise politique au Sénégal: Liberté provisoire accordée à plusieurs détenus politiques

Vent de souffle dans les prisons de Dakar. Plusieurs détenus viennent d’être libérés à l’instant. L’information vient d’être confirmée par l’avocat, Me Moussa Sarr. Selon la robe noire, le professeur Cheikh Oumar et l’activiste Abdou Karim Gueye xrum xax, Toussaint Manga, Pape Abdoulaye Touré Oustaz Assane Seck, Aliou Sané, le rappeur Nit Doff, Yarga Sy, Oustaz Assane Seck, le maire Jamil Sané et le Dr Seydou Diallo de Pastef ont bénéficié d’une liberté provisoire après plusieurs mois de détention.