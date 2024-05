Crise des médias : « Je n'ai pas l’impression qu’on a vaincu l’âge d’or de la presse », (Diatou Cissé, journaliste)

A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, la Coordination des Associations de presse (CAP) tient ce jeudi 3 mai une journée de réflexion intitulée "Crise des médias".



La modératrice et ex secrétaire générale du Syndicat des professionnels de l’information( Synpics) Diatou Cissé dès l’entame de ses propos, a posé la question sur le modèle économique des médias qui pour certains, est la racine du mal. Cependant, elle s’interroge si, " une fois la presse a connu véritablement une épopée glorieuse". « Je n'ai pas l’impression qu’on a vaincu l’âge d’or de la presse », lance-t-elle.



Poursuivant, elle dépeint la crise que traverse la presse en particulier l’avènement des réseaux sociaux où le concept de journaliste citoyen bouscule les professionnels des médias et de la communication.



« On nous a imposé la notion de journalisme citoyen qui nous déstabilise. Pourquoi on ne parle pas de gendarme citoyen ou encore de Médecin citoyen », s'interroge-elle.