Crise au Mali / Souleymane Diallo (Président Association Otra-Africa) : " La CEDEAO a failli à sa mission. Ils ont manqué de courage face à IBK..."

Pour le président de l'association internationale Otra-Africa, la situation qui est en train de se passer au Mali est déplorable. "Ce qui se passe aujourd'hui au Mali est à l'image de ce qui prévaut également en Guinée, c'est qui s’annonce en Côte d'Ivoire et c'est aussi ce que nous craignions au Sénégal. C'est une situation déplorable qui ne rend par fier le peuple africain par rapport aux autres continents", a dénoncé Souleymane Alioune Diallo.

Mais selon toujours le président de l'association Internationale Otra-Africa, c'est une situation qui était prévisible.

"La situation était prévisible et c'est de la responsabilité de la CEDEAO. Car elle a failli à sa mission en ne jouant pas le jeu qu'elle devait jouer dans cette crise. Et aujourd'hui, cette situation réconforte ceux qui soutiennent que l'institution est une conglomération, un syndicat de chefs d'État. Et je pense que la CEDEAO aurait pu régler ce problème en recommandant au président malien de respecter la volonté du peuple malien", précise Souleymane Alioune Diallo dans un entretien avec Dakaractu...