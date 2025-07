Crise à l'UCAD : PASTEF-UCAD décline l'invitation de la JPS Nationale

e bureau de la Coordination de PASTEF-UCAD a annoncé avoir formellement décliné l'invitation du Coordinateur national de la Jeunesse Patriote Sénégalaise (JPS), Me Ngagne Demba Touré, pour une rencontre prévue ce lundi 28 juillet 2025.



Une "crise de confiance" dénoncée

Cette décision intervient dans un contexte de "rupture de confiance" avec la JPS Nationale. PASTEF-UCAD fustige les "silences prolongés et le manque de solidarité" de la JPS envers leurs camarades victimes d'exclusions et d'injustices.



Seul interlocuteur : Ousmane Sonko

Les patriotes de l'UCAD réaffirment ne reconnaître qu'un seul interlocuteur légitime : le Président Ousmane Sonko, qu'ils considèrent comme le "porteur du projet patriotique" que le parti sert avec engagement et loyauté.



Conférence de presse en vue

Pour détailler leur position et éclairer l'opinion nationale, PASTEF-UCAD organisera une conférence de presse le jeudi 31 juillet 2025 à 16h, au siège du parti.



Répercussions politiques possibles

Dans leur communiqué transmis à DakarActu, PASTEF-UCAD souligne que cette crise de confiance entre les deux organisations risque d'aggraver les tensions existantes et pourrait avoir des répercussions sur la dynamique politique actuelle.