Covid19 / Ziguinchor enregistre trois cas officiellement.

Les résultats des prélèvements faits le week-end sur quatre individus à Ziguinchor sont tombés. Deux sont revenus négatifs et deux positifs.

Parmi les deux cas positifs, le premier c'est la femme de l'émigré venu d’Espagne et habitant le quartier Lyndiane. Il a contaminé son épouse et le second, c'est le français résidant à la baie de Boucotte Diembéring.

Ce qui fait que la région de Ziguinchor compte officiellement trois cas positifs. Une dizaine de prélèvements ont été envoyés pour des examens virologiques...