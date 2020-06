Covid-19 / Colonel Babacar Faye, Chef du service laboratoire de l'hôpital militaire de Ouakam : « L'hôpital militaire de Ouakam est capable de réaliser entre 200 à 600 tests par jours »

L’hôpital militaire de Ouakam est fin prêt pour réaliser des tests de la Covid-19. L'assurance est du pharmacien Colonel Babacar Faye, Chef du service laboratoire de l'hôpital militaire de Ouakam. « C’est entre 200 et 600 tests qui peuvent être réalisés ici. Nous avons réalisé des tests demandés par le ministre de la Santé. Ces tests sont concluants. Maintenant, nous attendons l'aval du ministère pour s'ouvrir aux publics et entamer des tests de dépistage du coronavirus. On est pour le moment à 200 tests journaliers qui vont jusqu'à 600 parce que les compléments de matériels nous permettent de faire ces 600 tests » fait-il savoir a l'occasion de la visite du ministre des forces Armées a l'hôpital militaire de Ouakam ce mardi.