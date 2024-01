Couverture médiatique de la CAN 2024 : La FSF met 12,5 millions de FCFA sur la table de l’ANPS

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a apporté son soutien financier à l'Association nationale de la presse sportive (ANPS). Une subvention d'un montant de 12 500 000 FCFA a été remise à l'ANPS.

Le président de l'ANPS et AIPS Afrique, Abdoulaye Thiam, a reçu le chèque des mains du secrétaire général de la FSF, Victor Cissé. Cette initiative généreuse de la part du président de la FSF, Augustin Senghor, vise à contribuer symboliquement à une couverture médiatique de qualité pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique.

En soutenant financièrement l'ANPS, la FSF reconnaît l'importance du rôle des médias dans la promotion et la diffusion de l'événement sportif le plus prestigieux du continent africain. Le slogan « Manko Wutti Watt Ndamli » est déjà en marche, soulignant l'engagement de la FSF à travailler main dans la main avec les médias pour assurer une couverture complète et équilibrée de la Coupe d'Afrique.

Les journalistes sportifs qui seront basés à l’hôtel Molomé de Yamoussoukro ou est érigée « la maison de la presse », auront les ressources nécessaires pour mener à bien leur mission de service public contribuant ainsi à la promotion du football sénégalais et à l'enthousiasme des fans à travers le pays.