Cours inaugural / Master Défense, Sécurité et Paix : Me Sidiki Kaba et l'ancien médiateur de la République, Serigne Diop, balisent la voie aux auditeurs.

Le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) a lancé ce vendredi 29 octobre 2021, le cours inaugural de la Session 2021-2022 du Master Défense, Sécurité et Paix à l’amphithéâtre du Camp Dial Diop de Dakar, au niveau du siège de l’État-major général des armées.



Une cérémonie présidée par le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, en présence de l’ancien ministre de la justice et ex Médiateur de la République, Serigne Diop. Ce dernier a d’ailleurs présidé le cours inaugural qui portait sur le thème « L'État : de la théorie à la réalité au Sahel.»



L'occasion a été d'ailleurs saisie pour procéder à la remise de diplômes aux récipiendaires de la 5e Promo du Cheds...