Cour suprême - Plaidoirie en wolof : Me Etienne Ndione recadré par le président de la Cour

Me Étienne Ndione, avocat de Ousmane Sonko avait commencé à faire ses observations en Wolof avant d'être recadré par le président de la Cour : "Soyez sérieux et respectez la Cour", dit le magistrat.



À son tour, le conseil du maire de Ziguinchor fera savoir : " C'est pour moi un moyen d'introduire des observations. Il me revient de plaider le moyen sur la base légale de cette procédure. Alors qu'on vous a versé lors du procès une clé avec une audio en wolof. Le juge n'a pas le droit de parler wolof",



Dans le cas d'espèce, explique Me Ndione, "le juge a violé les procédés de l'article 393 du code de procédure pénale". Sur ce, la robe noire sollicite "la cassation du moyen sur la base légale de la procédure"