Cour d’appel de Ziguinchor: René Capain et Oumar Ampoi jugés, le 24 juillet

L'affaire dite Boffa Bayote sera appelée à la barre dans les prochains jours. René Capain et Oumar Ampoï Bodian seront de nouveau face au juge. Ce sera le 24 juillet à la cour d’appel de Ziguinchor pour statuer à nouveau sur cette affaire. René Capain Bassène et Oumar Ampoi Bodian ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, dans cette affaire, 22 personnes avaient été arrêtées et 16 d’entre elles avaient été placées sous mandat de dépôt avant d’être libérées. Elles étaient poursuivies pour 14 chefs d’inculpation, dont association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation, entre autres.



Pour rappel, le 6 janvier 2018, des personnes parties chercher du bois dans la forêt de Boffa Bayotte au Sud de Ziguinchor, non loin de la frontière avec la Guinée Bissau avaient été prises à partie par des assaillants armés supposés appartenir au MFDC. « 14 morts constatés, 7 blessés et trois personnes qui réussiront à s’échapper indemnes », tel était le bilan dressé par la gendarmerie nationale.