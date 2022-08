Coupe du monde / Qatar 2022 : la RTS détentrice des droits exclusifs de retransmission.

La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, grâce à l'appui de l'État, a acquis les droits exclusifs de retransmission de la coupe du monde Qatar 2022. La RTS acquiert ainsi, le droit de diffuser la compétition qui se déroulera du 20 novembre au 18 Septembre, sur tout le territoire Sénégalais.



À cet effet, la RTS diffusera les matches en direct sur ses supports TV (RTS1 et RTS2), radiophoniques (RSI, FM DAKAR et les 14 stations régionales), sur ces plateformes digitales.



La RTS a acquis également le droit de diffuser en public, avec les fanzones et les diffusions en salle de cinema , hôtels , restaurants etc ...



Le paquet comprend également la diffusion des cérémonies d'ouverture et de clôture, des highlights, des replays...