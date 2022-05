Coupe du monde 2022 : Le nouveau maillot des Lions suscite la polémique, entre son style rétro et un design mitigé…

On en sait un peu plus sur le maillot que devront porter les Lions à la coupe du monde de football Qatar 2022. En effet, après la publication de plusieurs prototypes, le maillot officiel a été publié ce mardi, par Puma.



Avec une grande domination de la couleur blanche, le maillot qui rappelle celui que portaient les Lions au mondial 2022, présente les couleurs (vert, jaune et rouge) au niveau du col et des manches. Ce, en plus d’une large bande en forme de « v » au niveau de la partie centrale, avec l’écusson de l’équipe nationale et le logo retro Puma de part et d’autre…



Et, le moins que l’on puisse dire c’est que la nouvelle tunique des futurs mondialistes ne fait pas encore l’unanimité chez les inconditionnels des Lions qui s’attendaient à beaucoup mieux si l’on s’en tient aux premiers commentaires.



À peine quelques heures après la publication officielle du nouveau maillot sur le site de l’équipementier de la sélection nationale, Puma, les commentaires vont bon train sur la toile. Notamment sur le compte Twitter de Puma qui a également publié les maillots du Ghana, du Maroc, du Paraguay, etc...



En effet, sur la page Twitter de la marque Allemande chacun y va de son point de vue avec pour la plupart des contestations quant à la disposition des couleurs (sur la verticalité et non dans l’horizontalité comme l'a fait Puma), le choix du design qui manquerait de finesse et d’imagination, l’absence de symbole propre au Sénégal etc… " Horrible comme maillot ", se plaint un internaute, « Puma, NON ! » s’indigne un autre twittos.



Tout ça pour dire que le maillot qui coûte 90 euros (58.901 FCFA) sur le site de Puma, ne semble pas refléter la sélection nationale encore moins l’attente des supporters.



Ces derniers ont d’ailleurs pour la plupart interpellé la fédération sénégalaise de football (Fsf) qui devrait selon eux, mettre son veto et exiger un meilleur produit. Pour l’heure, la Fsf ne s'est pas encore officiellement prononcée sur ce nouveau maillot diversement apprécié par les sénégalais.



Ironie du sort, sur la page officielle de Puma Football, une erreur a été commise au moment de taguer le site officiel de la Fsf (@Fsfofficielle) sur la publication dévoilant le nouveau maillot des lions, mettant à la place (@Footballsenegal) qui est une page twitter appartenant à un tiers.



Une grossière erreur perçue comme une faute professionnelle de Puma. Un manque de respect et de considération, selon certains internautes…