Coup de filet à Sekhoto : Les militaires démantèlent un vaste réseau d’orpaillage clandestin

La Zone militaire N°4 a mené une opération d’envergure ce 9 novembre 2024 dans la région de Sekhoto, au bord de la Falémé, pour démanteler un important site d’orpaillage clandestin. Cette intervention, menée dans le cadre des patrouilles régulières, visait à faire respecter le décret interdisant les activités minières à proximité de la rivière, considérée comme une zone hautement sensible.



Lors de l’opération, les éléments militaires ont procédé à la saisie de 37 pompes, de groupes électrogènes, de motos et de divers autres équipements utilisés par les orpailleurs pour l’exploitation illégale de l’or. Ces saisies marquent un coup dur pour les groupes impliqués dans cette activité illicite, qui continue de menacer l’équilibre écologique et la sécurité de la région.



Les autorités militaires ont réitéré leur engagement à renforcer la surveillance de cette zone afin de préserver les ressources naturelles et d’empêcher toute reprise des activités d’orpaillage clandestin. Les populations locales, souvent victimes des effets dévastateurs de ces pratiques, saluent ces efforts visant à protéger l’environnement et à restaurer la quiétude le long de la Falémé.



Le message est clair : l’orpaillage clandestin n’a plus sa place à Sekhoto, et la Zone militaire N°4 est déterminée à appliquer la loi pour défendre cette zone stratégique.