Coup de filet à Kédougou : un réseau de braqueurs armés démantelé par la Gendarmerie

Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2024, une opération menée par la Brigade territoriale de Khossanto, appuyée par le Garsi 2, a permis de démanteler un dangereux réseau de braqueurs dans la région de Kédougou. Les forces de l’ordre, dirigées par le commandant Galayé Sow, ont procédé à l’arrestation de cinq criminels, selon les informations rapportées par L’Observateur.



Lors de cette intervention, les gendarmes ont saisi deux pistolets, deux chargeurs remplis de neuf cartouches de calibre 9 mm, un étui de 9 mm, 24 cornets de chanvre indien et une somme de 2 000 FCFA. Cette opération a créé un véritable soulagement parmi les habitants de Kédougou, qui étaient en proie à l’insécurité causée par ces braqueurs.



Le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la DCRPP, a salué l’efficacité de ses équipes tout en réaffirmant l’engagement de la maréchaussée à poursuivre ses efforts pour sécuriser l’ensemble du territoire national. Les opérations de protection des personnes et de leurs biens continueront, assurant ainsi une présence dissuasive face à la criminalité grandissante.



Les populations locales, rassurées par cette intervention, ont exprimé leur satisfaction face à l’engagement des autorités pour rétablir l’ordre et la sécurité dans la région.