Côte d'Ivoire: au moins 4 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan

Au moins quatre personnes, dont deux enfants, sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan, dans la nuit de dimanche à lundi, une semaine après un drame similaire dans la capitale économique ivoirienne, selon un bilan provisoire des services de secours.

A la mi-journée, « quatre corps (un homme, une femme et deux enfants) » ont été découverts, ont indiqué des sapeurs-pompiers sur leur page Facebook.

Ces victimes vivaient dans un immeuble habité de quatre étages qui s’est écroulé vers 00H20 (GMT et locales) dans le quartier d'Angré, en pleine expansion immobilière ces dernières années.

Une trentaine de personnes ont été évacuées dont 13 ont été hospitalisées.

Les recherches se poursuivaient lundi, des personnes étant encore coincées dans les décombres. Une trentaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés.

« Ils cherchent encore ma fille de 14 ans. Nous habitons au troisième étage et elle était au niveau du salon quand l'immeuble s'est effondré », a expliqué à l'AFP William Aimond, un habitant.

Le 27 février, un immeuble en construction s'était effondré sur des habitations dans la commune de Treichville, dans le sud d'Abidjan, faisant sept morts.

La ville, en pleine croissance démographique et économique, connaît une explosion des constructions ces dernières années, parfois de manière anarchique et sans autorisations officielles.

