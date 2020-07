Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara va-t-il briguer un troisième mandat ?

Le président ivoirien avait choisi son dauphin en la personne d’Amadou Gon Coulibaly. Mais le décès brutal du Premier ministre ivoirien a chamboulé les plans de l’ houphouëtiste. À seulement quelques mois de la présidentielle, Ado est dos au mur et serait tenté de briguer un troisième mandat.



Selon Africa Intelligence, le président ivoirien aurait annoncé à son entourage sa volonté de participer à la présidentielle d’Octobre prochain. L'hebdomadaire panafricain renseigne que ce « scenario a été renforcé par la candidature de son ancien allié, Henri Konan Bédié, à l’investiture du Parti démocratique de Côte d’Ivoire ».



Africa Intelligence lu à Dakaractu croit savoir que l'officialisation de la candidature d’Ado devrait intervenir avant la fin du mois de juillet et son investiture formalisée par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) début août. Ira-t-il jusqu’au bout ?



En tout cas dans les rangs de sa formation politique, des voix se sont déjà exprimées en faveur d’une troisième candidature d’Alassane Ouattara. C’est le cas du Directeur exécutif du RHDP, le non moins réseauté Adama Bictogo. D’ailleurs, fait noter Africa Intelligence, il devrait, avec Hamed Bakayoko qui a un temps failli être avancé comme roue de secours et Patrick Achi, être les principaux artisans de la campagne du candidat Ado.