Coronavirus : Le Royaume-Uni a franchi le cap des 500 morts en 24H.

La pandémie du Sars Cov 2 prend de l’ampleur au Royaume-Uni avec le cap des 500 morts franchi pour la première fois dans le pays. La mort d’un adolescent de 13 ans est venu compléter ce chiffre qui fait froid dans le dos, renseignent plusieurs médias occidentaux dont l’Agence-France-Presse.



Le pays a enregistré en une journée (31 mars) 563 décès supplémentaires, un nouveau record selon le bilan du ministère de la Santé. Au total, 2.352 morts ont été dénombrés dans les structures sanitaires par les autorités. Cependant, les critiques montent face au manque de moyens de tests pour le personnel soignant. Jusqu’ici, le Royaume-Uni a conduit 143.000 tests et le gouvernement a fait part de sa volonté d’arriver à 25.000 tests quotidiens d'ici à la mi-avril.



À ce jour, le pays compte 29.474 cas officiellement positifs dont 2.353 décès et plus de 4.000 nouveaux cas déclarés en 24 heures.



L'épidémie a déjà infecté le Premier ministre britannique, Boris Johnson, le ministre de la Santé, Matt Hancock ou encore le prince Charles, l'héritier de la couronne.