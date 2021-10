Coordination sécuritaire maritime : Le Capitaine Cheikh Oumar Sagna rappelle l’essence d’une gestion intégrée avec les autres pays partenaires.

Plus connue à travers ses interventions maritimes, la marine nationale collabore également avec l’armée de terre pour sa mission de veille et de sécurisation.



À l’occasion de la clôture des activités de patrouille entamées depuis le 18 octobre, la marine sénégalaise, impliquant les autres pays comme la Gambie, la Guinée Bissau et les côtes du Cap-Vert, a salué ce partenariat qui vise à conjointement sécuriser les zones menacées par le trafic maritime.



Le capitaine Cheikh Oumar Sagna, par ailleurs coordinateur des opérations de patrouille conjointes, a magnifié ce travail qui a mutualisé des efforts techniques, physiques et matériels au bénéfice des pays participants.



En mer comme sur terre, la mission de sécurisation doit bien se faire par des échanges permanents entre les différentes forces, mais également avec les communautés qui seront trouvées sur les différents lieux d’intervention.