Coordination de Bby à Kaolack : Serigne Babacar Mbacké Moukabaro écarte "Rahma" de la course, plébiscite "Bitèye" et raille les organisateurs du prochain meeting à Ndiaffate.

La course pour le poste de coordinateur de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack vient d'être lancée. D'emblée, le marabout politique de Nawél (Kaolack) a déjà choisi son camp.



Face à la presse cet après-midi, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro a réitéré son soutien à Pape Demba Bitèye en déclarant à nouveau qu'il est le "patron de Kaolack".



S'adressant à Mohamed Ndiaye Rahma, le marabout politique de marteler qu'il a montré ses limites en perdant les locales à Kaolack et qu'il urge pour la coalition Benno Bokk Yakaar de choisir un autre leader en vue des prochaines joutes électorales.



Serigne Babacar Mbacké Moukabaro a notamment tancé ceux qu'il considère comme des proches du président, mais qui travaillent pour leur propre compte au détriment de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Pour le prochain meeting prévu le 12 mars à Ndiaffate, il a déclaré en ce sens que le lieu est mal choisi et en plus les ténors qui devraient organiser ce grand rassemblement ont été écartés par un lobby proche du palais...