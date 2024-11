[ Contribution] Il faut arrêter Sonko avant qu’il ne soit trop tard (Matar Seck)

Depuis le début de la campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre 2O24, Ousmane Sonko, se fait remarquer par des discours provocateurs, des prises de position hallucinantes et une expression publique en déphasage avec ce que les Sénégalais ont connu ces dernières années. Comme s’il avait besoin en permanence de choquer, d’accuser avec légèreté sans donner le moindre début de preuves, en usant de grossièretés. Sonko a-t-il un problème avec le Sénégal ? Le Premier ministre est-il animé d’un désir de revanche ? Contre qui et pourquoi ? Les questions ne sont pas anodines, tant l’homme politique a fini d’installer la psychose dans notre pays. Les déclarations tenues à Ziguinchor, le vendredi 1 novembre 2024, les dernières en date, sont d’une extrême gravité par son caractère outrageant en l’endroit d’un gradé militaire qui a, à maintes reprises, fait la preuve de sa bravoure et de son courage pour défendre les frontières de notre pays. Ousmane Sonko a en effet jeté en pâture le Général Souleymane Kandé, l’accusant d’avoir voulu compromettre l’issue de la dernière élection présidentielle. N’importe quel citoyen qui aurait fait ces déclarations serait vite arrêté pour « diffusion de fausses nouvelles, atteinte à l’intégrité et à la sûreté de l’Etat et tentative de déstabilisation du pays ». Tous les Sénégalais le savent depuis longtemps : Ousmane Sonko en plus d’être conflit avec la vérité a un réel problème de valeurs. Non seulement il ne sait pas garder des secrets, mais il travestit les faits à sa guise, selon les circonstances et selon le public qui est devant lui. Abdoul Mbaye a raison, lui qui a éprouvé le besoin de lui rappeler qu’en tant que Premier ministre, chef de gouvernement, il doit avoir la retenue nécessaire, le sens des responsabilités et une haute idée de la République.



Il faut arrêter le Premier ministre du Sénégal avant qu’il ne soit trop tard. De jour en jour, il donne la preuve à tous ceux qui se soucient de notre pays, qu’ils ont raison d’alerter et de sensibiliser sur la trajectoire qu’il veut faire prendre à notre pays.







Mactar Seck



Quartier Hersent-Thiès