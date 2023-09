Contrat au Qatar : Les raisons familiales qui ont imposé le choix d’Abdou Diallo

Le défenseur central-gauche de l’équipe nationale du Sénégal s’est confié au média français RMC et repris par le quotidien sportif sénégalais « Stades ». Abdou Diallo est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à signer au Qatar. Selon le champion d’Afrique, la pression sociale au sein de sa famille a été la principale raison de cette décision.





« Beaucoup de joueurs vont se reconnaître, mais j’ai joué avec la peur de la pauvreté, de la blessure, de ne pas y arriver, de ne pas améliorer les conditions de vie de ma famille, parce que le football était mon échappatoire, mon ascension sociale et mon opportunité pour améliorer mon train de vie », explique l’ancien défenseur du PSG.





Ainsi, il poursuit en évoquant la responsabilité familiale qui pèse sur ses épaules. « Je suis le premier garçon, issu d’une famille avec des parents divorcés, et dans notre culture c’est important. J’ai une place, j’ai un rang à tenir et j’ai des responsabilités. Pendant longtemps, j’ai joué avec cette peur-là. Ce n’est pas le jeu qui me fait peur mais l’enjeu », conclut-il.