Contexte de violences : le ministre Fatou Diané lance « JIGEEN SÉNÉGAL » pour sécuriser la gente

La situation actuelle du Sénégal préoccupe au plus haut point le Dr Fatou Diané Guèye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants.

Aujourd’hui cette rencontre a réuni plusieurs femmes venues de différentes localités du pays dont des citoyennes modèles, d'anciennes ministres, des députées, des directrices, des politiciennes, mais surtout des paysannes, afin de les sensibiliser sur les récentes violences et troubles publics notés ces derniers temps.

Après avoir partagé une importante déclaration, Fatou Diané a lancé un appel à toutes les femmes à rejoindre la nouvelle plateforme « JIGEEN SÉNÉGAL »

Cette plateforme a pour objectif de combattre et de lutter contre toutes ces formes de violence impactant l’économie de notre pays...