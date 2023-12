Contentieux sur la radiation de Sonko / Me El Hadji Diouf : « Seule la vérité est révolutionnaire! »

C’est la fin des plaidoiries à l’audience sur le contentieux entre Ousmane Sonko et l’État du Sénégal concernant la réintégration du leader de Pastef dans les listes électorales. Les avocats de l’Etat ont terminé leurs interventions à la suite de celle de Me Elhadj Diouf qui estime que « la somme de 1.250 milliards a été réclamé à l'Etat du Sénégal par Ousmane Sonko à la Cour de CEDEAO. Ce qui est antirépublicain de demander à condamner l’État du Sénégal à payer 500 milliards à Ousmane Sonko pour ses dommages et intérêts ».



Sur les faits dont le leader de l’Ex-Pastef est poursuivi, Me Diouf déclare qu’Ousmane Sonko n'a aucun respect pour la justice. Il a défié ma justice par des insultes publiques. « Ce sont des criminels et des rebelles. Mais aujourd'hui seule la vérité est révolutionnaire. Sonko est fort en mensonge et en manipulation », a considéré Me Elhadj Diouf qui flétrit comme d'habitude, la politique d’Ousmane Sonko et de ses partisans.