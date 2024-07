Contentieux autour de l'auditorium de Thiès : l'intersyndicale de l'Université Iba Der Thiam s'indigne du comportement du maire de ville et menace...

La coordination des syndicats PER (SAES, SUDES), PATS (STESU, SATUC) et la conférence des amicales des étudiants de l'Université Iba Der Thiam, ont fait face à la presse pour mettre les points sur les "i" par rapport au contentieux qui oppose l'UIDT à la Ville de Thiès relatif au patrimoine de l'auditorium.

"Constatant la publication par voie de presse d'une résolution dans laquelle le conseil municipal de la ville de Thiès exige la libération immédiate de l'auditorium; Considérant que dans cette résolution, le conseil municipal se confond dans les tergiversations politico-juridiques quand il ordonne à son Maire de prendre toutes ls dispositions pour dévêtir une institution publique; constant les propos fallacieux et irrespectueux contenus dans cette résolution; Considérant qu'en 2010, le Premier Ministre a donné au Ministre de la Décentralisation et des collectivités locales, l'instruction de mettre à la disposition du Recteur de l'UIDT l'auditorium pour satisfaire les doléances des étudiants (...); Considérant que depuis la désaffectation du site en 2003, la mairie n'y a entrepris ou réalisé aucun investissement....; Considérant les dernières conclusions retenues devant le Premier ministre pour un règlement définitif de cette question et transmises par ce dernier au Président de la République suivant lettre n°0015 PM/Cab/ CT V.D du 20 janvier 2023....", la coordination PER-PATS-Étudiants s'indigne "du comportement discourtois du Maire et de son conseil municipal qui, depuis leur installation, ne cessent de travailler à essayer d'affaiblir l'UIDT".

Et de déclarer que "la délibération du conseil municipal contenue dans sa résolution n°01/ 2024 n'a aucune valeur juridique, ni base légale pour demander à l'UIDT, une institution publique, de quitter le Palais des Congrès où la mairie ne l'a jamais installée...." Dans sa déclaration, la coordination alerte le ministre de l'enseignement supérieur sur les conséquences que pourrait provoquer une telle situation de conflit au moment où tous les moyens sont mis en œuvre pour gérer et corriger notre calendrier académique."