Consultation régionale à Dakar : l’Afrique de l’Ouest et du Centre définit des stratégies de réduction de la mortalité maternelle et infantile

L’Afrique de l’Ouest et du centre fait de plus en plus face à la recrudescence des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde. C’est dans ce cadre que l’UNICEF, l’OMS, l’UNFPA et ONU Femmes, avec le soutien de partenaires tels que Global Financing Facility, USAID, le Fonds Muskoka, et la fondation Bill Gates ont organisé une consultation régionale à Dakar ce 19 novembre 2024. Des experts de 24 pays de la région, des acteurs clés du développement ont participé à cet évènement pour définir des actions prioritaires en vue de réduire de manière significative la mortalité maternelle et infantile.



Même si des progrès ont été faits dans la région en matière de réduction, il demeure insuffisant, a affirmé Gilles FAGNINOU, directeur régional, Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce dernier soutient que la région affiche les taux de mortalité les plus élevés au monde. En à croire, « toutes les 4 minutes, il y a une femme qui meurt, toutes les 17 secondes, il y a un enfant qui meurt », confirme-t-il. Ce qui pour lui est inquiétant lorsqu’on sait que ces décès peuvent être évités. Pourtant, les maladies qui causent des décès peuvent être traitées. Ce qui justifie la présence de beaucoup de participants qui vont réfléchir sur les solutions qui vont transformer la région et réduire la mortalité. Pour mener à bien ce combat, il propose le travail d’équipe, l’échange avec les différents pays, la mobilisation des ressources domestiques et le soutien des partenaires.



Pour Le directeur régional du fond des nations unies pour la population pour l’Afrique de l’Ouest et du centre Docteur Sennen Hounton, ce qu’il faut faire c’est de renforcer ce combat là en mobilisant les gouvernants et les partenaires au développement pour que des investissements puissent se poursuivre dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale infanto-juvénile , avoir des soins de qualité au niveau des structures et un personnel qualifié qui puisse assister les mères, les nouveaux -nés et la mobilisation de l’ensemble des forces sociales ,des leaders communautaires pour que l’élimination des décès maternels et des décès des nouveaux -nés soit une priorité. En ce qui concerne les zones de crise, le docteur considère qu’il faut s’adapter à cette situation. Cependant, des sages-femmes ou personnels qualifiés seront déployés comme des humanitaires sur ses différents fronts (camps de déplacés, sites) et des kits d’urgences pour les décès maternels.