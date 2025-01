Conseil des ministres – Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026: le chef de l'État exige une supervision rigoureuse de l'avancement des projets…

À l'occasion du conseil des ministres du mercredi 08 janvier 2025, en matière d'orientation relativement à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, " le chef de l'État a exigé une supervision rigoureuse de l'avancement des projets". L'objectif visé est de " garantir leur livraison à temps", a rapporté le porte-parole du gouvernement.



Dans la foulée, s'agissant de l'exécution efficace des politiques publiques, le " PM a annoncé la mise en place d'un dispositif renforcé pour le pilotage, le suivi et l'évaluation des programmes et projets découlant des 26 objectifs stratégiques et des réformes du Plan quinquennal 2025-2029".