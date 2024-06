Conseil de discipline de SEN’EAU : La CSA dénonce la convocation du SG du SATES

Le secrétariat exécutif permanent de la CSA dénonce, vigoureusement, la convocation de Oumar BA, Secrétaire général du SATES/SEN’EAU, par le Conseil de discipline de l’entreprise SEN’EAU.





Dans un communiqué qui nous est parvenu, la CSA considère que cette convocation est une tentative d'intimidation, de réduction du droit syndical, de musellement et d’appeurement pour des travailleurs dont le seul tort est de défendre leurs intérêts et droits légitimes et réclamer de meilleures conditions de travail.



Présent actuellement à Genève, pour les besoins d'une conférence du BIT, le secrétaire général de la CSA, avec fermeté, condamne cette mesure arbitraire dont le soubassement est de démanteler le SATES/SEN’EAU. « Le camarade Oumar Ba n'a fait qu'exercer son devoir syndical de défense des droits et intérêts des travailleurs. La CSA, forte de ses principes et convictions à défendre les acquis sociaux et les libertés démocratiques, tient à manifester aux camarades du SATES/SEN’EAU sa solidarité et son engagement à lutter à leurs côtés, pour le respect de leurs droits et dignité. Elle exige l'annulation de toute sanction issue de ce conseil de discipline et le respect du droit à l'activité syndicale » , lit-on dans le communiqué.



À cet effet, la CSA appelle la Direction de SEN’EAU à ouvrir des négociations avec le SATES/SEN’EAU, pour trouver les solutions les plus idoines afin de préserver le climat...