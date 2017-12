Congrès de l’AEI de France : Le dispositif PEPITE transféré au Sénégal

Notre Capitale a accueilli ce matin le 10ème Congrès de l’académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation de France(AEI).Une rencontre qui pendant 3 jours permettra de parler de l’Entrepreneuriat étudiant, d’accompagnement doctoral, de croissance et de développement.

Mais aussi une occasion lors de ce colloque pour le ministère français de l’enseignement supérieur et de la recherche de transférer le dispositif PEPITE au Sénégal.

Ce dispositif qui encourage le développement de l’entrepreneuriat chez les étudiants constitue un moyen important pour les établissements d’enseignement supérieur de se rapprocher des acteurs socio-économiques des écosystèmes territoriaux et d’accélérer ainsi l’insertion professionnelle.

Le Dr Pape Madické DIOP, PDG de BEM Dakar sur ce dispositif s’est réjoui qu’il permette de « susciter des vocations d’entrepreneurs chez les jeunes ; faire des jeunes étudiants d’aujourd’hui des acteurs entrepreneurs de demain ; développer les aptitudes et les attitudes chez les étudiants ; promouvoir l’esprit d’entreprise, la créativité, le sens de l’initiative, l’éthique de responsabilité, l’audace, redonner courage et confiance dans un continent où, plus qu’ailleurs, les jeunes ont besoin d’être rassurés sur leur avenir ».

Les deux derniers jours de ce congrès seront consacrés à l’accompagnement doctoral avec un double objectif. Le 1er est selon toujours M Diop, « de permettre à des doctorants de présenter l’état d’avancement de leurs travaux à des enseignants-chercheurs reconnus et de recevoir les suggestions et recommandations de ces derniers ». Et le second, de disposer de conseils et d'éclairages sur les principales difficultés rencontrées lors du processus doctoral, et lors de l'insertion dans la vie professionnelle.

Enfin, le congrès de Dakar sera l’occasion d’interroger les enseignants-chercheurs et les praticiens sur l’entrepreneuriat et le développement dans une approche comparative Nord-Sud.