Conflit social à E-MEDIA: La Direction générale invite le personnel au ressaisissement pour l'ouverture d'un espace de concertations

Par un communiqué rendu public, la direction générale de E-MEDIA, a tenu à saluer " les dispositions de résilience" de ses agents en dépit des " contraintes récurrentes". " La Direction Générale du Groupe saisit l'occasion du Nouvel An pour souhaiter à tout le Personnel BONNE et HEUREUSE Année 2025. Face aux épreuves de vie et de travail, les agents en exercice ont tenu bon et montré de réelles dispositions de résilience en surmontant avec vaillance les difficultés en dépit des contraintes récurrentes. Les efforts fournis par tous ont maintenu à hauteur le mât de E-MEDIA INVEST".



La Direction de revenir sur les difficultés. "



Une année éprouvante vient de s'achever avec son lot de perturbations et d'agitation découlant d'une conjoncture très peu favorable à l'entreprise. Tout et son contraire ont été avancés pour flétrir le Top Management indexé imprudemment comme responsable de la dégradation de la situation. L'entreprise détient des avoirs retenus sur ordre et nous privent ainsi de recettes, fruit de nos engagements vis-à-vis de tiers avec des pièces comptables le prouvant. La Direction Générale n'occulte pas la réalité mais s'interdit de polémiquer quand par nécessité l'appel du devoir justifie la permanente quête de solutions.

Pas un jour sans cette recherche que nous diversifions pour échapper à la versatilité d'une clientèle assujettie", a-t-elle évoqué.



Dans son communiqué, elle a également adressé ce message à son personnel pour un dénouement heureux. " La Direction Générale invite l'ensemble du Personnel (journalistes, techniciens, administratifs) au ressaisissement pour ouvrir un espace de concertations centrées sur la reprise effective du travail et l'exploration de pistes de règlement des affaires en suspens.



E-MEDIA a grandi très vite. Il a affiché des signes de progression qui le prédisposent à jouer les premiers rôles. Il traverse aussi une crise de croissance comme souvent dans de telles circonstances". Avant d'ajouter " Fort de ces attributs, une stratégie féconde en réalisations se profile dans cette économie d'attention qui est le propre des médias. Dans cette dynamique, La Direction générale de E-MEDIA appelle les Actionnaires à prendre les décisions idoines pour permettre à l'entreprise de poursuivre son développement au grand bonheur de ses effectifs et du public". " Le groupe E-MEDIA est une réalité tangible qui doit occuper toute sa place dans le paysage médiatique sénégalais et africain", a-t-elle conclu.