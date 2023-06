Conflit entre Dakarnave et la SIRN : L’Unsas s’en préoccupe et interpelle l’autorité

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) se préoccupe de la persistance du conflit qui règne entre la SIRN et Dakarnave. En effet, l’UNSAS dénonce l’absence de volonté de dialogue qui peut conduire à la mise à mort programmée d’un fleuron de l’industrie de la réparation navale.



Plusieurs tentatives d’enterrer cette entreprise spécialisée dans la réparation navale ont avorté. La dernière, vouée à l’échec, fut celle de vouloir bloquer la maintenance du Dock flottant pour faire arrêter le chantier et mettre en chômage des travailleurs.







Face à tous ces déboires, les travailleurs dont les emplois se sentent menacés, restent déterminés à défendre leur outil de travail contre toutes ces manœuvres. C’est pour cette raison, qu’ils interpellent l’autorité à plus de vigilance contre ces pratiques qui ne favorisent pas un environnement propice à un investissement sécurisé et créatif d’emplois décents plutôt que de cibler des zones de non droits pour occuper le business.



Les travailleurs rappellent que la maintenance corrective est inscrite dans la marche normale d’une unité industrielle comptabilisée dans les charges de fonctionnement, qu’elle soit curative ou préventive.



« Ici, on veut nous faire croire que la réparation est de l’investissement sur un équipement dont la durée de vie est amortissable. Cette énième tentative est vouée à l’échec à vouloir trop corser les résultats de l’audit controversé qui en fait était destiné à semer la zizanie et le discrédit sur Dakarnave aux yeux du Gouvernement jusqu’à qualifier le contrat conclu en 1999 sous la supervision de l’AFD, de contrat léonin, ou est-il un contrat de survie qui a sauvé l’entreprise du naufrage devrait on dire ? », s’interroge le syndicat.



Le syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals et l'Union nationale des chantiers navals du Sénégal affilié à l'Unsas précise que la SIRN dont la vocation est de gérer le patrimoine du chantier naval c’est à dire les infrastructures, se positionne comme opérateur et entend s’octroyer 51% du capital dans le cadre du renouvellement du contrat de concession.



Les travailleurs de Dakarnave réaffirment leur attachement à leur entreprise et souhaitent détenir 8% du capital dans le cadre du reconventionnellement de la concession avec l’État...