Conflit à la Chambre de Commerce du Sénégal : Birane Yaya Wane fustige les dirigeants, « des faussaires à évincer… »

Dans le contexte de tensions croissantes à la Chambre de Commerce du Sénégal, Birane Yaya Wane, dans un note parvenue à Dakaractu, a réagi aux critiques qui lui ont été adressées par ses adversaires. Selon Wane, les critiques dont il est la cible sont infondées et ne font que masquer la véritable question : l'exécution des arrêts de justice rendus par les autorités sénégalaises.







Wane insiste sur le fait que les arrêts de justice auxquels il fait référence sont revêtus de la formule exécutoire et doivent être appliqués sans délai. Il accuse les membres actuels de la Chambre de Commerce, notamment Abdoulaye Sow et d'autres, d’être des « faussaires » dont les élections ont été annulées par l’Assemblée des Chambres et Cour d’appel de Dakar ainsi que par la Cour Suprême du Sénégal. Selon lui, ces membres doivent être destitués, car leur gestion a été invalidée par la justice.







Il dénonce également ce qu'il considère comme des tentatives de manipulation et de désinformation par ceux qui ont récemment pris la parole dans les médias. Wane accuse Gora Agne, un vétéran de la Chambre, et Khady Fall Tall, d’avoir « menti » et d’être à la solde de l’opposition. Il critique vivement leur compréhension de la situation et qualifie leurs déclarations de « gros mensonges ».







En réponse aux critiques selon lesquelles la coalition And Défar Chambre de Commerce pourrait être dissoute, Wane rétorque que ce serait une erreur. Il précise qu'une coalition ne peut être dissoute mais que ses membres peuvent être révoqués ou remplacés si nécessaire. Il réaffirme sa détermination à faire respecter les arrêts de justice, soulignant que la gestion actuelle de la Chambre est problématique, avec un président et un trésorier qu’il juge incompétents.