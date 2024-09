Conflit Israélo-palestinien : communications cellulaires et Internet coupés dans le centre et le sud de la bande de Gaza

Au soir du dimanche, les communications cellulaires et l'accès à internet ont été coupées dans le centre et le sud de la bande de Gaza à cause d'une énième attaque de l'armée israélienne.

La population gazaouie ne connaît aucun répit. D'après les correspondants de l'agence de presse palestinienne, WAFA (aussi appelé Palestine News Agency) ont rapporté que les communications cellulaires et Internet ont été interrompues dans les zones centrales et sud de la bande de Gaza, en raison de la démolition des tours de diffuseurs et de relogement par les forces israéliennes.

C'est une agression spécifique et délibérée puisque la coupure des réseaux de communication et les services Internet empêche dorénavant des équipes spéciales de les améliorer, supprime la communication entre les Palestiniens, freinent les journalistes dans leurs activités pour diffuser et facilite la dissimulation des crimes commis dans la bande de Gaza depuis le début du dernier conflit le 7 octobre 2023.

Les autorités sanitaires de Gaza ont confirmé dimanche que le nombre de morts décompté depuis le début du dernier conflit avait atteint 40 972 personnes, tandis qu’environ 94 761 personnes ont été blessées.