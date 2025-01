Conférence des Ambassadrices et Ambassadeurs- Emmanuel Macron sur les accords sur le climat: " il y a un risque très important de régression de notre agenda dans les mois qui viennent"

À l'occasion de la 30ème conférence des Ambassadrices et Ambassadeurs, le président Emmanuel Macron a exprimé ses préoccupations par rapport aux défis relatifs au climat. " On a quelques défis sur lesquels il nous faut continuer à bâtir une capacité à agir ensemble où la France a un rôle singulier à jouer en particulier pour les mois qui viennent. Le changement climatique, la santé, l'alimentation, les inégalités, le rôle de la finance et la défense de notre démocratie. Le climat d'abord, je le disais aux accords de Paris, nous sommes déjà menacés en 2017 lorsque le président Trump a annoncé sa sortie. Je pense que la situation est encore plus grave aujourd'hui, si je devais être honnête avec vous", a-t-il déclaré.



D'après le chef de l'État français, " Le président Trump menace avec une sortie de ces accords, mais il reprend de manière décomplexée une production massive d'énergie fossile. Il va lancer une production décomplexée dans beaucoup de pays et ces dernières années, il s'est noué un malentendu avec le sud en particulier beaucoup de pays africains sur les énergies fossiles et en quelque sorte les leçons que les européens donneraient à ces derniers, pour leur interdire qui de faire ici du gaz ou du pétrole. Et donc il y a un risque très important de régression de notre agenda dans les mois qui viennent", a-t-il prédit.



M. Macron d'annoncer la couleur pour faire face à cette menace. " Alors, face à cela, je pense qu'il nous faut réengager en tout cas le rôle de la France, d'abord pour aider absolument le Brésil à réussir la cop30 à Belém. Ce sera sans doute une des cops les plus décisives des dernières années avec un objectif neutralité carbone. Mesdames et messieurs, l'agenda sur lequel on doit mettre le cœur de nos efforts et de nos investissements, c'est la sortie du charbon le plus vite possible de tous les grands émergents[...]. C'est là dessus que nous allons concentrer nos efforts à la fois diplomatique et d'investissement", a-t-il noté.