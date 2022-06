Conférence Yewwi : que faisait Babacar Ngom de Sedima au siège du PRP

Les leaders de la coalition « Yewwi » tiennent en ce moment même une conférence de presse au siège du parti pour le rassemblement (PRP). Et on y a noté un invité pas habitué des lieux. En effet, Babacar Ngom fondateur et président du Groupe SEDIMA, a été vu sur les lieux. Interpellé ce dernier n’a pas voulu s’épancher sur les raisons de sa visite. En tout cas, il a passé plusieurs minutes dans les bureaux où se réunissaient les leaders de Yewwi avant leur face à face avec la presse, avant de vite repartir sans attendre le point de presse...