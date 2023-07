Conférence Internationale des Femmes de Kigali: La présidente d'Éthiopie fait l'éloge du Sénégal

À l'occasion de la conférence Internationale des Femmes de Kigali, la présidente de la République Démocratique Fédérale d'Éthiopie, lors de sa communication, s'est rappelée de son passage au Sénégal dans la représentation diplomatique. " Je suis allée là bas, j'avais environ 38 ans, en tant que premier ambassadeur. C'était ma première fonction en tant qu'ambassadrice au Sénégal. Et vous pouvez vous rendre compte à quel point j'étais nerveuse, à quel point je voulais réussir", a évoqué Sahle-Work Zewde.



Revevant sur les clichés à l'époque, la présidente d'Éthiopie de partager un " souvenir" pour une jeune diplomatique fraîchement promue ambassadrice au Sénégal. " Beaucoup de personnes me disaient, il serait très difficile pour une femme à cause d'une telle religion, à cause de çi à cause de ça. Sur place, j'ai appris la démocratie, j'ai appris que je pouvais bien faire mon travail comme j'avais le soutien du Sénégal".