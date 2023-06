Condamnation de Ousmane Sonko : « Aujourd’hui, tous les sénégalais sont choqués » (Abba Mbaye)

Le député de l’opposition Babacar Abba Mbaye après les discussions entre la représentation nationale et le gouvernement sur les questions orales, se dit écœuré en apprenant la nouvelle de la condamnation de Ousmane Sonko : « Ce verdict est une injustice sans nom. On ne peut pas laisser l’accusatrice libre et condamner Ousmane Sonko alors que les faits de viol et menaces de mort qui lui ont été prêtés, sont infondés. On a mal au plus profond de nous-même » regrette le député et membre de Taxawu Sénégaal qui laissera entendre un mot sur le dialogue qui a été lancé hier et le discours de Khalifa Sall qui a été adressé au président de la république. « Khalifa Sall a osé dire devant le Président Macky et devant toute la nation que le troisième mandat n’est plus possible pour lui. Il a dit au président de la république que l’aspiration du peuple sénégalais, c’est d’organiser des élections libres et transparentes auxquelles il ne participera pas » confie le député.