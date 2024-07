Concours général: « c’est une fête de l’excellence mais aussi le moteur de la transformation vers une souveraineté » (Ministre Moustapha Guirassy)

Le ministre de l’éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy a qualifié la cérémonie du concours général édition 2024 de fête nationale.



« c’est une fête de l’excellence mais une excellence qui doit être le moteur de la transformation vers une souveraineté qui passe par la maitrise des filières scientifiques. Une plus forte présence de nos enfants dans le numérique, dans l’intelligence artificielle, dans tout ce qui est scientifique. Vous l’avez vu y’a un encouragement, y’a une connexion extrêmement important dans cette volonté de souveraineté, cette détermination pour une transformation et rôle déterminant et décisif que l’école doit jouer », a indiqué Moustapha Guirassy.







Le ministre a également saisi l’occasion pour présenter la préface du Tome 1 du livre « La grande marche vers une société d'Excellence / Concours Général du Sénégal: 1966 - 2024 ». L’ouvrage retrace l'historique du Concours général sénégalais, depuis sa création par décret en 1961 et sa première organisation en

1966. Il est édité en deux tomes et constitue un véritable trésor pour le système éducatif et notre patrimoine culturel du Sénégal.



« Le Chef de l’Etat a donné des orientations qui vont dans le sens de traquer tous les talents, toutes les compétences et tous les lauréats qui ont bénéficié du concours général. Il était important de travailler à réaliser cet ouvrage qui recense tous les discours d’usage, tous ces discours prononcés par les différents Chef d’Etat. En regroupant tous ces discours de 1966 à nos jours en réalité on est en train de retracer la marche d’une nation donc il était important de revisiter les archives et de les réaliser dans cet ouvrage pour le grand bonheur de l’école sénégalaise, de l’excellence et de la mémoire et de l’histoire du Sénégal», a soutenu l’autorité.