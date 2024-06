Concours d’entrée en Sixième 2024 : 301.820 candidats répartis dans 1978 centres d’examen, 56,41% de filles sont inscrites

L’examen du certificat de fin d’Etudes élémentaires (CFEE) et du concours d’entrée en sixième se déroulent les 25 et 26 juin 2024. Cette année, avec les élèves qui vont passer cet examen, c’est un total de 301.820 candidats enregistrés dont 56,41% de filles inscrites. Ils sont répartis dans 1978 centres d’examen. Pour cette session, il y’a à signaler que 113 candidats portent un handicap dont 61 non-voyants et 52 malvoyants. Pour l’heure, les épreuves se déroulent dans tous les centres du territoire national. Le ministre de l’éducation pour rappel, s’est déplacé ce mardi dans certains centres d’examen pour constater le déroulement des épreuves.