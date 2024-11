Concertations sur l’eau et l’assainissement : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye dégage les enjeux

Dans une approche inclusive, les techniciens, les services de l’Etat, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers vont réfléchir sur le devenir du secteur de l’eau et de l’assainissement à Kaolack, les 21, 22 et 23 novembre 2024. Ces concertations nationales qui seront présidées par le Chef de l’Etat, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye seront assorties d’une nouvelle Lettre de politique Sectorielle. Dans cet entretien, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane Dièye lève un coin du voile sur les enjeux des assises du secteur.