Concertation autour des ressources naturelles, insécurité alimentaire : Mamadou Lamine Diallo tacle la "dynastie Faye-Sall"

Le Chef de l’État Macky Sall lors de l’Assemblée Générale de l'Association des autorités anti-corruption d'Afrique (AAACA) avait invité l’opposition à une concertation autour des ressources naturelles dans le courant du Mois. Mais pour Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki, en vérité, le Président Macky Sall a déjà signé ses accords avec les compagnies étrangères en violation de la constitution qui dit bien, que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et cet appel à la concertation sur le pétrole et le gaz est un énième bluff qui cherche à faire avaliser ces accords avec la Mauritanie et faire oublier le scandale de l’affaire Petrotim.

« Comme toujours, les appels à la concertation du Président Macky Sall sont destinés à faire avaliser une décision déjà prise ; affaire Karim Wade et élections au HCCT, cartes biométriques et parrainage » indique t-il dans la question économique de la semaine (la QES TEKKI), ajoutant par ailleurs que « qu’avec la bénédiction du gouvernement, le sieur Franck Timis de Petrotim et Timis Corporation, impliqué dans le gaz de St Louis et Cayar, a porté plainte contre les dirigeants de l’opposition après les avoir insultés ». Un dossier que l’OFNAC devrait clarifier pour le peuple sénégalais qui demande la transparence comme le stipule la constitution, a-t-il conclu sur ce chapitre.

Sur la question de l’insécurité alimentaire dans le Nord du pays, une des raisons assure t’il, est l’accaparement des terres par les firmes étrangères et les rentiers du système politique. « Les paysans privés de terres, non employés par les entreprises agroalimentaires ne trouvent pas à se nourrir. C’est le Sénégal par la dynastie Fayesall et pour ses 70 familles affidées » accuse le député.