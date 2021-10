Commune de Ouakam : Samba Bathily Diallo investi par les membres de sa coalition.

À la tête de la commune de 2002 à 2009 et de 2014 à nos jours, le maire Samba Bathily Diallo semble ne pas vouloir en finir avec les Ouakamois.

Hier, le membre du Haut conseil des collectivités territoriales a réuni dans l’enceinte de la municipalité tous les militants pour leur réaffirmer son intention d’être investi et de briguer un troisième mandat, dira-t-il, "avec le consentement des politiques de Ouakam."



« En dépit de tous les efforts qui ont placé notre commune parmi les mieux gérées du pays, je m’engage à ne pas dormir sur mes lauriers et compte poursuivre avec vous, les chantiers de la cité pour le rayonnement de notre commune", a confié le maire aux femmes, jeunes venus de tous les coins de Ouakam.