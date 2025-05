Commune de Kaolack - Médina Mbaba : Canaux à ciel ouvert, les populations ruent dans les brancards

Les jeunes de Médina Mbaba, dans la commune de Kaolack, réclament la fermeture des canaux à ciel ouvert qui traversent leur quartier depuis des décennies. « Nous sommes très fatigués à cause de la présence de ces canaux à ciel ouvert qui exposent nos familles à toutes sortes de maladies. Ils nous causent beaucoup de désagréments et nous ne pouvons pas avoir une bonne santé dans cet environnement insalubre, avec les saletés et les eaux usées », a déploré le porte-parole, Massylla Guèye.



Le quartier devient impraticable pendant l'hivernage



Les jeunes de Médina Mbaba ont interpellé les autorités sur ce phénomène qui constitue un danger public. « Pendant l’hivernage, les eaux pluviales mélangées aux eaux usées débordent de ce canal pour envahir les maisons, causant ainsi des maladies aux populations, surtout aux enfants. Cette situation ne peut plus continuer parce que nous sommes fatigués et l'hivernage arrive à grands pas », a ajouté Massylla Guèye.



Pour conclure, ils ont exigé des solutions urgentes face à cette problématique.



« Nous demandons tout simplement la fermeture de ces canaux pour vivre en paix et en sécurité [...]. Le curage périodique a montré ses limites, alors il faut les fermer une bonne fois pour toutes. »



Fallou Gallass Sylla