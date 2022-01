Commune de Kaolack / Benno Bokk Yakaar : Les contours d'une défaite cuisante... La part de responsabilité des leaders détenant des portefeuilles au niveau étatique et d'autres mécontents.

Dans la commune de Kaolack, la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar émane de l'Apr. Ce qui est connu de tous à Kaolack.



En effet, la coalition Benno Bokk Yakaar était bien partie pour gagner ces élections à Kaolack, mais toutes ces déclarations et les nombreuses mobilisations dans les quartiers n'étaient qu'une façade.



La mobilisation au niveau du stade Lamine Guèye de Kaolack avait donné davantage confiance au candidat Mohamed Ndiaye Rahma quant à la sincérité de ses alliés, mais ce dernier ignorait complètement que ces leaders qui lui montraient des dents blanches, avaient déjà peaufiné un plan machiavélique en donnant des consignes de vote à leurs groupements de femmes et leurs associations de jeunes au détriment du candidat de Benno Bokk Yakaar.



Et le pire est que ce plan a été peaufiné par des leaders détenant actuellement des portefeuilles au niveau étatique, leurs bras droits et même d'autres soi-disant mécontents qui ne pouvaient accepter le choix du président Macky Sall dans la commune de Kaolack.



Force est de constater que ce qu'ils ont dit au président Macky Sall pour la plupart, ils ne l'ont pas matérialisé sur le terrain. Au contraire, certains d'entre eux se sont permis le jour du vote de coordonner avec les alliés d'un autre candidat pour leur dire que leurs militants s'apprêtaient à aller voter pour eux ou pour leur dire également de rester confiants. Et ces coups de fil venaient souvent de Ndangane (le fief du candidat de Benno Bokk Yakaar), Médina Baye, Touba Ndorong, Léona Niassène, Bongré, Dialagne, etc...



Dernièrement, on avait entendu un leader, plusieurs fois plébiscité par le président Macky Sall, dire ceci lors d'un meeting. "Oui on a tout fait... On a fait le job". Ce qui est marrant dans son discours est que ce dernier avait rejoint le groupe à la fin de la campagne. D'autres leaders et leurs militants quant à eux, se sont campés devant leurs domiciles pour montrer à qui veut voir qu'ils sont dans la massification. Mais que du bluff!!! Des alliés de l'Apr ont même voté contre la liste de Benno Bokk Yakaar à Kaolack commune...