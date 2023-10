Commercialisation sur le marché africain : le Sénégal, premier pays à accueillir ‘’Sleep.8’’ avec des matelas alliant technologie et orthopédie.

Que ce soit 6, 7 ou 8 heures par jour, le sommeil est une occupation qui occupe 1/3 de la vie de l'Homme et contribue à l'équilibre physique et psychologique à toutes les étapes de la vie.

Au Sénégal, bien que les troubles liés au sommeil représentent un motif récurrent de consultation en médecine générale, peu d'études sont menées sur le sujet.

Le manque de sommeil réparateur est pourtant lourd de conséquences sur la vie sociale et professionnelle. En effet, il est considéré souvent comme l'une des causes premières, entre autres, d'accidents de la route, d'absentéisme, de fatigue et stress chronique, des maladies liées à l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et autres troubles de l'humeur et du comportement.

Sleep.8 est une marque internationale de literie haut de gamme qui trouve ses origines à Londres, au Royaume-Uni. Elle est pionnière dans la création et la promotion d'écosystèmes de sommeil intégrant des solutions technologiques avant-gardistes prenant en compte les spécificités locales et les caractéristiques des différents territoires où la marque s'implante. La collection Sleep.8 comprend des matelas et des lits traditionnels de haute qualité, mais également, d'autres catégories de produits de couchage innovants tels que des fauteuils de massage, des oreillers et matelas intelligents, des gadgets d'aide au sommeil, des sommiers réglables et plus encore. Sa boutique se trouve dans le centre commercial Sea plaza de Dakar.

Le leader britannique de renom en fourniture de produits de literie haut de gamme, Sleep.8 étend sa présence mondiale et investit le marché africain avec l'ouverture, ce 26 octobre à Dakar, de son tout premier magasin. Cette expansion historique consolide ainsi l'engagement de la marque à aider les individus, à l'échelle planétaire, à atteindre une qualité de sommeil inégalée en leur offrant des solutions exceptionnelles incorporant des technologies innovantes.« La covid-19 nous a permis de mieux analyser les besoins des gens pour leur proposer des produits assurant leur bien être », a déclaré Paul Longman, Ceo et actionnaire de Sleep.8. Pour Abass Ibnou Guèye, Responsable pays de Sleep.8 au Sénégal, l’approche de la marque britannique est basée sur une offre haut de gamme avec une touche particulièrement technologique.« L'innovation, la recherche et un savoir-faire mondialement reconnu pour la qualité des matériaux favorisant un sommeil réparateur ont valu à la marque une réputation d'excellence. Elle met l'accent sur la qualité supérieure, la technologie de pointe et les expériences centrées sur le client et cela trouve un écho fort auprès des amateurs de confort et de sommeil réparateur du monde entier.À cet effet, Sleep.8 commercialise une gamme diversifiée de produits de sommeil qui répondent à un large éventail de préférences et de besoins. Ainsi, le lancement de ce premier magasin au Sénégal représente une étape majeure pour les ambitions d'expansion de Sleep.8 sur le marché africain. », a-t-il souligné.